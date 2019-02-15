16 февраля в области ожидается усиление ветра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - 16 февраля в ЗКО угроза усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении службы "112".