Обе аварии произошли около 14.00 15 февраля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Авария произошла на саратовской трассе, возле поворота на Деркул. Один большегруз, перевозивший спецтехнику, съехал с дороги. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Другие подробности аварий выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА