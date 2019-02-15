В больницу обратились пять человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 13 февраля в 21.04 на территории АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов" в 3-этажном административном здании на втором этаже горело бытовое помещение на площади 50 кв. м. - До прибытия пожарных подразделений силами объектовой негосударственной противопожарной службы своевременно эвакуировано 15 человек рабочего персонала. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. На месте работали 52 человека личного состава, 14 единиц техники ДЧС и 1 единица техники, 3 человека личного состава объектовой негосударственной противопожарной службы. Время локализации пожара 22.02, время ликвидации – 22.21. Также в этот день с симптомами отравления угарным газом в больницу обратились 4 человека и 1 человек с ожогами 1% тела, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Точная причина пожара и виновные лица устанавливаются. Напомним, 13 февраля в 21.00 на территории АО "Желаевский комбинат" произошел пожар, три человека получили отравление.  