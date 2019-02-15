В западных социальных сетях массово набирает интерес флешмоб под названием «Преображение десятилетия». Пользователи публикуют свои фотографии, сравнивая их со своими снимками давно минувших дней. Российские звезды не обошли это своим внимаем. Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и многие другие, порадовали своих подписчиков архивными фото.В лидерах по преображению, безусловно, остается Ольга Картункова – участница известной команды КВН. За последние 10 лет ее вес уменьшился в два раза, как говорится «не было бы счастья, да несчастье помогло». После перелома ноги врачи посоветовали ей сбросить вес, для скорейшего восстановления. Ей безусловно это пошло только на пользу.У других наших знаменитостей тоже произошли разительные перемены. Вы только посмотрите! Многих даже не узнать!А вы узнаете этих милых женщин, на фото из юности? Вот где действительно - не узнать!