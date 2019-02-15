Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 12 февраля на трассе Шымкент - Самара, возле поселка Подстепное Теректинского района. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что двое мужчин 1990 и 1996 годов рождения получили отравление угарным газом в автомобиле "Газель". - 12 февраля в 10. 28 был вызов скорой помощи. Двое мужчин были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу. Один в очень тяжелом состоянии в реанимации. Состояние второго стабильно тяжелое, он находится в отделении, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО. В полиции данный случай зарегистрирован как несчастный случай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.