Как отметил аким, одна из главных проблем, которая сейчас стоит, касается многодетных матерей. По словам главы региона, в Актобе создана рабочая группа, которая уже приняла 4200 человек. Основные вопросы, которые они ставят перед властями это обеспечение жильем, землей и материальная помощь. - Самым нуждающимся поможем, - сказал аким области. - Размер материальной помощи малоимущим составлял 70 тысяч тенге, доведем это до 140 тысяч тенге. Как стало известно, из бюджета выделено 2 млрд тенге на первоначальный взнос для приобретения жилья, порядка 500 млн тенге из них для взносов многодетным семьям. 700 млн тенге будет выделено для питания детей из многодетных семей в школах. Всего для поддержки многодетных и малоимущих из бюджета Актюбинской области выделят 1 млрд тенге.