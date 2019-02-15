В разные годы работал: -​ главным специалистом отдела экономики и бюджетного планирования Таскалинского района, - ​заместителем заведующего отделом жилищно-коммунального, пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог Бурлинского района, -​ руководителем отдела предпринимательства г.Уральска. С сентября 2016 года до настоящего назначения был заместителем акима района Бәйтерек.

В разные годы работал: -​ главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы Чингирлауского района, -​ главным специалистом, заведующим отделом государственно-правовой работы аппарата акима г.Уральска, -​ заведующим отделом организационно-контрольной, кадровой работы и мониторинга оказания государственных услуг аппарата акима г.Уральска - ​руководителем отдела государственно-правовой работы – заместителем руководителя аппарата акима г.Уральска. С июля 2015 года до настоящего назначения был заместителем департамента юстиции Западно-Казахстанской области.

Ринат Шауенов Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана по специальности «менеджер-экономист».Мурат Умралеев По решению конкурсной комиссии на должность руководителя управление по контролю за использованием и охраной земель Западно-Казахстанской области назначен Мурат Умралеев. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова по специальностям «история» и «юриспруденция».