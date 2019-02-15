Назначен новый руководитель управления природных ресурсов ЗКО
Новым руководителем управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО назначен бывший заместитель акима района Байтерек Ринат Шауенов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ринат Шауенов
Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана по специальности «менеджер-экономист».
В разные годы работал:
- главным специалистом отдела экономики и бюджетного планирования Таскалинского района,
- заместителем заведующего отделом жилищно-коммунального, пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог Бурлинского района,
- руководителем отдела предпринимательства г.Уральска.
С сентября 2016 года до настоящего назначения был заместителем акима района Бәйтерек.
Мурат Умралеев
По решению конкурсной комиссии на должность руководителя управление по контролю за использованием и охраной земель Западно-Казахстанской области назначен Мурат Умралеев.
Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова по специальностям «история» и «юриспруденция».
В разные годы работал:
- главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы Чингирлауского района,
- главным специалистом, заведующим отделом государственно-правовой работы аппарата акима г.Уральска,
- заведующим отделом организационно-контрольной, кадровой работы и мониторинга оказания государственных услуг аппарата акима г.Уральска
- руководителем отдела государственно-правовой работы – заместителем руководителя аппарата акима г.Уральска.
С июля 2015 года до настоящего назначения был заместителем департамента юстиции Западно-Казахстанской области.
