Вряд ли мужчина обрадуется, если ему подарите: - надоевшие носки, бритву и парфюм, - полотенца, средства для душа, хоть и нужны, но им неинтересны, - тапочки, белье – это все повседневного пользования, зачем ждать праздника для покупки,- зонты, ремни, галстуки - трудно угадать предпочтения, - бокалы, зажигалки, блокноты, ручки, фляжки – этого обычно у всех хватает, - предметы быта – мужчинам хочется, чтобы подарок был для него, а не пользуюсь случаем, купила в дом.А вот что всегда, мне кажется, будет кстати: - деликатесы, - компьютерные и спортивные аксессуары,- предметы для расслабления, например массажер - сертификат на «мужские» развлечения - билет на концерт любимой музыкальной группы,Это примеры подарков на случай, когда вы не знаете, что подарить. А если у мужчины есть запрос, конечно осуществите его – так вы точно угодите с подарков на все сто процентов.