Сейчас у детей, даже самых маленьких. Есть свои телефоны, планшеты. Вот и моему внуку купили. Я была против, но не вмешивалась. Но когда внук приходит ко мне в гости, я прячу телефон от него. Мы и без того находим то, чем заняться.Сейчас в магазинах есть наборы на любой вкус и кошелек: свечку лепить, мыло варить, делать аппликации и картины из песка. Можно создавать открытки или даже игрушки. Главное объяснить ребенку, что и как делается, заниматься вместе с ним, а не просто усадить за стол.Увлечься кулинарией могут не только девочки, но и мальчики. Вы же помните «Лучшие повара – это мужчины». Поэтому часто мы готовим вместе с внуком. Он мне помогает, раскладывает, украшает блюда, может почистить вареную картошку или яйцо. А когда мы готовим – поем песни.Ребенок не может все время сидеть на одном месте и не шуметь. Даже если мы дома, а не на улице внук может играть, как ему хочется. Например: я могу ему дать старые простыни и разрешить построить шалаш, используя стулья. Или просто не запрещаю прыгать на старом диване. Пусть играет – конечно, слежу за безопасностью.В садике с ним занимаются, но там целая группа на одного воспитателя, а дома я могу уделить максимум времени ему одному. Кто же, если не бабушка, научит петь красивые песни, расскажет стихи или старинные сказки. Так и кругозор расширяется, и память тренируется.