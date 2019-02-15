Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника УВД города Уральск Нурлан Бисенов, в городе снова выросло количество жалоб на интернет-мошенников. – В последние годы наблюдался значительный спад подобных преступлений. Однако в последнее время интернет-мошенничество снова набирает обороты. Преступники пользуются тем, что сейчас среди горожан широко распространены интернет-покупки, безналичный расчет. Все это, конечно, удобно. Но есть и обратная сторона. Например, человек публикует объявление о продаже чего-либо и ему начинают звонить мнимые покупатели, просят номер карты, чтобы перечислить деньги, ссылаясь на то, что находятся в другом регионе. Доверчивые граждане отправляют фотографию карты. Однако мошенники просят фото карты и с тыльной стороны. Далее моментально с карт снимают все средства. Бывали случаи, когда снимали до 500-800 тысяч тенге. Настоятельно рекомендуем гражданам не сообщать третьим лица свои персональные данные и не быть доверчивыми, - рассказал Нурлан Бисенов. По словам полицейского, с начала 2019 года на действия интернет-мошенников поступило более 50 жалоб, из них 12 преступлений уже раскрыто. Стоит отметить, что в полиции есть специальная группа, которая занимается именно интернет-мошенничеством. – У нас есть специальный алгоритм борьбы, следователи, оперативные сотрудники. Но на раскрытие подобных преступлений уходит определенное количество времени. Ведь в основном такие преступники находятся в других регионах. В настоящее время в центральной части Казахстана находятся наши сотрудники, которые раскрыли около 15 эпизодов таких преступлений, злоумышленники задержаны, некоторые уже находятся в местах лишения свободы, - отметил Нурлан Бисенов. Одним из раскрытых преступлений является дело жительницы Уральска, которая в социальной сети создала страницу с фотографиями детской одежды, с фейковых страниц писала положительные комментарии, доверчивые жители города перечисляли ей предоплату, но товар они так и не дождались. – Мошенники создают очень много интернет-страниц с различными товарами. После того, как наберут несколько заказов от доверчивых граждан, они сворачивают свое дело и создают уже другие страницы. Похожее преступление недавно было раскрыто. Молодая жительница Уральска создала страницу, начала продавать детские вещи. Доказано 33 эпизода мошенничества, по которым нанесен ущерб в 800 тысяч тенге. Дело было направлено в суд, - отметил Нурлан Бисенов. По словам полицейских, жертвами интернет-мошенников чаще всего становятся женщины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.