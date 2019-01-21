Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 22 января в Уральске ожидается погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 6 градусов ниже нуля, ночью -6. Снег с дождем и 2 градуса ниже нуля днем ожидается в Атырау. Ночью синоптики прогнозируют 7 градусов мороза. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Днем -3, ночью -12. Переменная облачность и 7 градусов тепла днем ожидается в Актау. Ночью 2 градуса выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.