Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 24 ноября в Уральске ожидается переменная облачность и 4 градуса ниже нуля днем. Ночью -10. В Атырау также переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 1 градус тепла. Ночью -8. В Актобе, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода. Днем -9, ночью 14 градусов мороза. В Актау ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 3 градуса тепла, ночью 4 градуса ниже нуля.