Сообщение о непогоде западноказахстанцам разослала служба "112". - 24 ноября в ЗКО угроза усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, - говорится в распространенном сообщении.