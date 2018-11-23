Первую спортивную площадку на территории легендарного "кузнецовского поля" уже сдали в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По информации городского отдела внутренней политики, в рамках спонсорского проекта по обустройству пяти спортивно-детских площадок на территории Атырауской области будут построены 5 спортивных площадок - две в городе Атырау, по одной в поселках Аккистау, Доссор и Мукур.

Накануне новая спортивная площадка была сдана в эксплуатацию на территории легендарного "кузнецовского поля" в микрорайоне Жилгородок.

- Площадка состоит из футбольного поля, workout тренажеров и детской игральной зоны, это поле считается одним из первых футбольных площадок на территории города Атырау. Вторая подобная площадка построена в микрорайоне «Алмагуль», - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау.

Отметим, что в середине прошлого века живший в этом районе работник Гурьевского нефтеперерабатывающего завода Василий Михайлович Кузнецов расчистил поле рядом с домом и начал организовывать товарищеские матчи среди молодежи из близлежащих районов. С тех пор на протяжении десятилетий это поле было любимым местом нескольких поколений горожан. Последние годы поле находилось в запущенном состоянии, и местные власти считают позитивным, что дан старт благоустройству этого популярного у жителей места отдыха.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.