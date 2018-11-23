23 ноября в казахском драматическом театре имени Х. Бокеевой состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, в котором принял участие заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ, работники управления сельского хозяйства ЗКО, руководители крестьянских хозяйств области и ветераны. Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Жасулан ХАЛИУЛЛИН, 2018 год был плодотворным периодом для нашей области. – В нашей области насчитывается более 6 тысяч крестьянских хозяйств. В этом году аграрии собрали 170 тысяч тонн зерна. По картофелю, овощам и бахчевым культурам полученный объем продукций превысил прошлогодние показатели. Соответственно, и в животноводческой отрасли тоже идет стабильный рост объема производства. Поголовье скота увеличивается. Сегодня будут награждаться отличники своей деятельности, лучшие агрономы, пастухи, лучшие производства по внедрению цифровизации и автоматизации, - отметил Жасулан ХАЛИУЛЛИН. Выяснилось, что в ЗКО немало передовых хозяйств, которые применяют электронные пастухи, пастухи-дроны, внедряют автоматизированный учет скота. Игорь СТЕКСОВ поздравил собравшихся с праздником и отметил, что в 2018 году для поддержки сельского хозяйства было выделено свыше 13 млрд тенге, что выше прошлогодних показателей на 30%. – За последние пять лет количество агроферм в области увеличилось в 1,9 раза. В них работает более 77 тысяч человек. Наша область является родиной казахской белоголовой породы КРС, Кушумской породы лошадей, Едильбайской породы овец. За пять лет прирост КРС составил 31%, овец и коз 22%, лошадей 64% и птиц 60%. Сельскохозяйственная продукция, производимая в нашей области, говядина, баранина, рыбная продукция, мука, макаронные изделия, масличные культуры и многое другое экспортируется в ряды стран, такие как Россия, Испания, Азербайджан, Таджикистан, Афганистан, Иран, Украина и Китай, - заявил Игорь СТЕКСОВ. В рамках мероприятия были награждены руководители ведущих крестьянских хозяйств нашей области и другие работники сельского хозяйства. Медалью "Ветеран труда" от министерства сельского хозяйства был награжден руководитель крестьянского хозяйства "Талап" Иран ДАУЛЕНОВ из Бокейординского района. – Крестьянским хозяйством я занимаюсь около восьми лет. У меня есть около 180 голов КРС. В этом году получился хороший приплод. В связи с этим меня сегодня наградили. Хочу поздравить всех коллег с праздником и пожелать здоровья, успехов и благополучия. Мне сейчас 80 лет. Мои дети работают в других сферах. Но я все же пытаюсь их приобщить к сельскому хозяйству, - рассказал Иран ДАУЛЕНОВ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.