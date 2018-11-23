Скриншот с видео По данным Национального бюро Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, замначальника Таскалинского района был задержан с поличным при получении взятки за прекращение уголовного дела. - В связи с полным признанием вины задержание подозреваемого в соответствии со ст.128 УПК не применялось. По данному факту департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по ст.366 УК "Получение взятки". f9hOp6dtslQ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.