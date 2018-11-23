В Атырау стартовали мероприятия по ликвидации торговых и иных объектов предпринимательской деятельности, установленных незаконно. По информации городского отдела предпринимательства и туризма, только с начала года в Атырау было зарегистрировано 55 незаконных точек реализации фастфуда, овощей, фруктов и другой продукции. - Если владельцы 30 киосков и контейнеров, установленных незаконно, согласились добровольно убрать металлические конструкции, то 13 объектов после уведомления мы снесли и доставили на территорию ТОО "Спецавтобаза". Еще 6 торговых точек проверяются на законность, 6 киосков продолжают работать без каких-либо разрешительных документов. Это в свою очередь несет большую опасность для здоровья местных жителей, потому что, как правило, их деятельность осуществляется в антисанитарных условиях, а рабочие зачастую не имеют санитарных книжек, - рассказал начальник городского отдела предпринимательства и туризма Руслан Давлетов. В рамках рейдовых мероприятий при выявлении незаконного осуществления предпринимательской деятельности частному лицу выдается уведомление. Если владельцы торговых точек не реагируют на предупреждение, по закону киоски и другие металлические конструкции, местные власти вправе их демонтировать. - Если предприниматель не зарегистрирован в налоговых органах, осуществляет торговлю на территории, принадлежащей акимату, без каких-либо разрешительных документов, или его продавцы не имеют санитарных книжек и одновременно являются гражданами другого государства без разрешения на работу, мы имеем право после уведомления убрать все незаконные киоски, - рассказал Руслан Давлетов. Отметим, что все незаконно действующие торговые точки будут вывезены на территорию ТОО "Спецаатобаза" в течение двух дней. Кроме того, до конца года будут определены 100 торговых мест, которые будут предоставлены начинающим предпринимателям под разные цели - цветочные магазины, мастерские, кофейни, обувные мастерские, ремонт часов и т.д. Проект реализуется совместно с АО "СПК "Атырау".