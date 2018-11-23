Сегодня, 23 ноября, в акимате Уральска обсудили цены на социально-значимые продовольственные товары, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На совещании, где обсуждали сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары под председательством акима города Мурата МУКАЕВА, присутствовали предприниматели, занимающиеся реализацией продуктов. По словам градоначальника, в этот перечень входит 19 наименований продуктов.
- Как вы знаете, сейчас пересматриваются тарифы на коммунальные услуги, они будут снижены на 10%. Это большое подспорье для супермаркетов. Поэтому нельзя допустить рост цен на продукты перед праздниками, - заявил Мурат МУКАЕВ. - Я хочу отметить, что наблюдается значительный разброс цен на одни и те же товары.
И.о. руководителя отдела предпринимательства г. Уральска Мейрам ХАИРОВ пояснил, что они все время занимаются мониторингом цен на социально-значимые товары.
- В этом месяце наблюдается рост цен на яйца. По сравнению с прошлым месяцем стоимость их выросла на 7%, мука 1 сорта подорожала на 8% по сравнению с прошлым месяцем, сахар на 1,5%, мясо кур на 4%, капуста на 24% по сравнению с прошлым месяцем. В целях стабилизации цен в городе проводятся ярмарки сельскохозяйственных товаров. Так, за весь период было проведено 24 ярмарки по улице Ихсанова, 16 ярмарок в Зачаганске и 3 на рынке "Ел-Ырысы". Работа в этом направлении продолжается. Кроме того, сейчас выдается разрешение на установку торговых павильонов на улицах города, к примеру, хлебные киоски, - сообщил Мейрам ХАИРОВ.
Мурат МУКАЕВ был возмущен тем, что гречка на рынке "Мирлан" стоит 180 тенге, в то время как в "Алтындаре" она продается по 126 тенге.
- Рис на "Мирлане" стоит 230 тенге, а в "Лидере" 187 тенге. Понятно, что в погоне за повышением арендной платы мы забываем на что мы должны обратить внимание. Наша задача - пересмотреть политику в отношении посредников. Есть продавец, есть поставщик, но когда товар проходит через нескольких людей, то он получается дороже. Мы говорим только о 19 видах социально-значимых товаров, - пояснил градоначальник.
Кроме того, аким города заявил, что некоторые предприниматели за свой счет облагораживают скверы.
- Летом за счет предпринимателей было открыто три сквера. И ни один из них не работает в сфере торговли продуктами. Мы не просим вас, чтобы вы что-то делали для города, сейчас главная задача - сдерживание цен на социально-значимые товары. Киоски не решают эту проблему. Я предлагаю в торговых домах установить социальные уголки, к примеру для пенсионеров, - обратился к присутствующим Мурат МУКАЕВ. - Некоторые предприятия уже это делают. Так, рынок "Мирлан" предоставляет бесплатные торговые места для общества людей-инвалидов "Демеу", которое выпускает мебель.
По словам Мурата МУКАЕВА, каждый предприниматель может что-то сделать для горожан.
- До понедельника я жду от каждого из вас предложения. А затем мы соберемся и будем их обсуждать, - заключил аким города.
