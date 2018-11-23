Иллюстративное фото из архива "МГ" На совещании, где обсуждали сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары под председательством акима города Мурата МУКАЕВА, присутствовали предприниматели, занимающиеся реализацией продуктов. По словам градоначальника, в этот перечень входит 19 наименований продуктов. - Как вы знаете, сейчас пересматриваются тарифы на коммунальные услуги, они будут снижены на 10%. Это большое подспорье для супермаркетов. Поэтому нельзя допустить рост цен на продукты перед праздниками, - заявил Мурат МУКАЕВ. - Я хочу отметить, что наблюдается значительный разброс цен на одни и те же товары. И.о. руководителя отдела предпринимательства г. Уральска Мейрам ХАИРОВ пояснил, что они все время занимаются мониторингом цен на социально-значимые товары. - В этом месяце наблюдается рост цен на яйца. По сравнению с прошлым месяцем стоимость их выросла на 7%, мука 1 сорта подорожала на 8% по сравнению с прошлым месяцем, сахар на 1,5%, мясо кур на 4%, капуста на 24% по сравнению с прошлым месяцем. В целях стабилизации цен в городе проводятся ярмарки сельскохозяйственных товаров. Так, за весь период было проведено 24 ярмарки по улице Ихсанова, 16 ярмарок в Зачаганске и 3 на рынке "Ел-Ырысы". Работа в этом направлении продолжается. Кроме того, сейчас выдается разрешение на установку торговых павильонов на улицах города, к примеру, хлебные киоски, - сообщил Мейрам ХАИРОВ. Мурат МУКАЕВ был возмущен тем, что гречка на рынке "Мирлан" стоит 180 тенге, в то время как в "Алтындаре" она продается по 126 тенге. - Рис на "Мирлане" стоит 230 тенге, а в "Лидере" 187 тенге. Понятно, что в погоне за повышением арендной платы мы забываем на что мы должны обратить внимание. Наша задача - пересмотреть политику в отношении посредников. Есть продавец, есть поставщик, но когда товар проходит через нескольких людей, то он получается дороже. Мы говорим только о 19 видах социально-значимых товаров, - пояснил градоначальник. Кроме того, аким города заявил, что некоторые предприниматели за свой счет облагораживают скверы. - Летом за счет предпринимателей было открыто три сквера. И ни один из них не работает в сфере торговли продуктами. Мы не просим вас, чтобы вы что-то делали для города, сейчас главная задача - сдерживание цен на социально-значимые товары. Киоски не решают эту проблему. Я предлагаю в торговых домах установить социальные уголки, к примеру для пенсионеров, - обратился к присутствующим Мурат МУКАЕВ. - Некоторые предприятия уже это делают. Так, рынок "Мирлан" предоставляет бесплатные торговые места для общества людей-инвалидов "Демеу", которое выпускает мебель. По словам Мурата МУКАЕВА, каждый предприниматель может что-то сделать для горожан. - До понедельника я жду от каждого из вас предложения. А затем мы соберемся и будем их обсуждать, - заключил аким города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.