На большей части западного региона ожидаются дожди и грозы. По данным РГП "Казгидромет", 3 июня в Уральске ожидаться дожди и грозы. Столбики термометров покажут 32 градуса выше нуля днем и +18 градусов ночью. В Атырау малооблачно, ожидается погода без осадков. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до38 градусов, ночью +24. Дожди и грозы ожидаются в Актобе. Днем +33, ночью +15. В Актау переменная облачность. Днем +32, ночью +22.