С годами уменьшите потребление жирного, больше овощей и сложных углеводов. Кушайте не спеша. Причем с юности приучайте себя к этому. Правильно подбирайте физические нагрузки. Регулярно поддерживайте мышцы в тонусе. Так они будут потреблять в разы больше энергии, чем вялые. Увлечения, хобби, активный ритм жизни и радужное душевное настроение поддержат вашу форму.

Наследственность это хорошо. НО! Даже худышки имеют все шансы расплыться. Все потому, что жировые клетки, которые растил организм все это время, никуда не исчезают. Они только могут быть пустыми или наполненными. Поэтому, если у вас были проблемы с весом, и вы похудели, нужно следить за организмом с повышенным вниманием. Следите за собой, так больше шансов в старости иметь стройную фигуру.

Многим из нас, особенно женщинам, знакомо - с возрастом мы начинаем полнеть, хотя питание не менялось. И худеть с каждым годом становится все сложнее.Доказали - каждые 10 лет наши энергозатраты уменьшаются на 10%. Все процессы в организме замедляются. Эта причина естественна, и в основном из-за нее мы набираем вес с годами.Конечно, это больше относится к женщинам. Вес скачет во время беременности, в период лактации. Сильнее склонны к этому женщины, которые склонны к полноте. То же самое происходит в период климакса.Чем старше мы - тем более рутины в нашей жизни. Снижается тонус, жизненная и физическая активность. Переживания начинаем заедать, ища в еде утешение.Человек, какой бы он здоровый не был, запрограммирован на то, что с возрастом может расплыться. В молодости даже от стресса можно похудеть, а после 35 начинает вырабатываться тот самый инсулин, который откладывается в жир.Согласитесь, каждый из нас, вне зависимости от пола, хоть раз сидел на диете. Но те, кто делает это постоянно, делают себе только хуже в дальнейшем. Организм выстраивает программу, и начинает запасаться жиром, даже во время диеты. Не забывайте, для него это стресс. Он замедляет процессы обмена в два раза. А после окончания диеты не успевает перестроиться обратно и лишнюю энергию переводит в жир.5.Приучите себя плотно завтракать и легко ужинать и пронесите это через года.