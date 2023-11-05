По данным «Казгидрометра», 6 ноября в Уральске ожидается переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров покажут +11 градусов, ночью +13.
- В Атырау будет мало облачно. Днём будет +13..+15 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актобе переменная облачность, без осадков. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до +0..+2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — без осадков. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Алматы переменная облачность, без осадков. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.