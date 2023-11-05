Нарушение со стороны ТОО Karabatan Utility Solutions выявила проверка, сообщили в пресс-службе комитета экологического регулирования и контроля. Фактический объём выбросов предприятия составил 743 105,874 тонны. Хотя ранее с министерством согласовали объём квоты на выбросы углекислого газа в размере 35 482 тонн.

— Таким образом, ТОО Karabatan Utility Solutions осуществляло эксплуатацию квотируемой установки с превышением выделенных объёмов углеродных квот. Департамент составил акт и выдал предписание об устранении нарушения. Возбуждено административное дело, предусмотренное статьёй 329 КоАП РК «Превышение установленного и дополнительно полученного объёма квоты на выбросы парниковых газов», — говорится в сообщении.

С компании в пользу государства взыскали семь миллиардов тенге.