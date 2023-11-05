На 13.00 проголосовало более 10 тысяч человек. За это время никаких нарушений и противозаконных действий не зарегистрировано, об этом рассказал председатель территориальной избирательной комиссии ЗКО Гайса Капаков.

За ходом голосования следят региональные менеджеры от партий и общественных объединений. Наблюдатели будут контролировать процесс до окончания процедуры подсчета голосов.

Региональный менеджер общественного объединения «Жария» Мурат Байдекенов сказал, что к 10:00 на избирательный участок пришли около 19 % избирателей.

- Мы приехали в Таскалинский район на первые выборы. Надеемся, что местные жители сделают правильный выбор, и ваш аким будет на протяжении четырех лет работать на благо родного края. Сегодня открыли свои двери 22 избирательных участка, наши наблюдатели проводили свою работу во всех участках района, за исключением одного. За три часа проведенной работы, можно смело сказать, что таскалинцы активно участвуют в выборах и смело выражают свою гражданскую позицию. Хочу призвать местных жителей подойти до 8 вечера и проголосовать за своего кандидата. Также выражаю благодарность активистам района за техническую и информационную поддержку. Таскалинский район один из самых активных избирателей в предвыборном процессе, - говорит Мурат Байдекенов

Напомним, что в Таскалинском районе в порядке самовыдвижения зарегистрировался Мэлс Нарыков, от «Народной партии Казахстана» Бекжан Тукжанов и от партии AMANAT Талгат Шакиров.