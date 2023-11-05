В Уральске выделили деньги на реставрацию четырёх памятников истории и культуры. Всего их в регионе 2 143. Об этом сообщил руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Сайран Дуйсенов.

За сохранностью объектов с 1996 года следит специальная инспекция.

— В этом году за счёт республиканского бюджета на четыре объекта выделили 252 миллиона тенге. В том числе на научно-реставрационные работы зданий бывшего Дома купца А.Карева, ныне областной филармонии имени Г. Курмангалиева и бывшего воинского хозяйственного управления, ныне детской и юношеской библиотеки имени Х. Есенжанова. Работы завершат в 2024 году, — сказал Дуйсенов на брифинге.

В регионе находится и 1 945 археологических памятников. Специалисты установили GPS-координаты памятников Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов.