Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, тело 56-летнего жителя села Январцево обнаружили четвёртого ноября в 15.10 на берегу реки Урал.

Ранее мужчина числился как без вести пропавший. Расследование ведет приуральный отдел полиции.