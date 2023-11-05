Председатель территориальной избирательной комиссии ЗКО Гайса Капаков рассказал, что на восемь утра явка избирателей по области составила 6%. Самыми активными оказались жители Каратобинского района - 775 человек.

Сегодня по районам открыли 63 избирательных участка, 22 находятся в Бокейординском районе, 22 в Таскалинском и 19 в Каратобинском.

- Всего количество избирателей в этих районах - 28 884. Комиссия начала свою работу в шесть утра, участки работают с семи часов. Везде находятся наблюдатели от политических партий и общественных организаций. Нарушений никаких нет, - сказал Гайса Капаков.

Фото предоставлено акиматом Таскалинского района

В Таскалинском районе избирательные участки начали свою работу в семь утра. Перед открытием прозвучал гимн Казахстана.

Председатель Таскалинской территориальной комиссии Аскар Нурмаков сказал, что голосование будет проходить на 22 избирательных участках, пять из которых находятся в районном центре. Всего в районе насчитывается около 11 тысячи избирателей.

За выборами наблюдают 22 человека от партии «Аманат», 22 человека от республиканского общественного объединения «Дауыс», 20 человека от общественного объединения «Намыс» и 8 человек от партии «Акжол».

Напомним, что в ЗКО начались выборы акимов районов. Всего зарегистрировались девять кандидатов, по трое человек в каждом районе.