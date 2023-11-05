С 1 по 4 ноября 2023 года в столице Узбекистана прошел Международный хореографический конкурс «FEST FESTIVAL». Учащиеся хореографического отделения ГККП «Детская школа искусств» отдела образования Бурлинского района достойно представили свои навыки и заняли заслуженные места.

Ансамбль «Балауса» стал обладателем Гран-при в номинации «Народный танец», под руководством Отеген Айданы Азаматовны. Их выступление было восхитительным и вызвало восторг у зрителей и жюри. Также ансамбль «Балауса» был награжден Гран-при в номинации «Танцы народов мира, 13 – 15 лет, ансамбль». Это действительно великолепное достижение, которое подтверждает высокий уровень подготовки и талант участников. Победители конкурса получили заслуженные награды - кубки и дипломы.

Однако, не только учащиеся были отмечены за свои успехи. Преподаватель Отеген Айдана Азаматовна также была признана и награждена дипломом, благодарственным письмом и медалью от организаторов конкурса за ее значительный вклад в развитие и продвижение культуры.