По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем 17 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. В Атырау солнечно, днем также 17 градусов тепла, ночью +7 градусов. В Актобе без осадков, днем столбик термометра поднимется до +15 градусов, ночью до -1 градуса. 21 градус тепла днем и 12 градусов тепла ночью ожидается в Актау.