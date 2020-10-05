Столкновение двух легковых автомобилей произошло 4 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девять человек погибли в ДТП в Атырауской области: возбуждено уголовное дело Фото из открытых источников В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что в результате столкновения двух автомобилей Renault Duster и Geely на трассе Атырау-Актобе погибли оба водителя и все пассажиры – всего 9 человек. - Личности погибших установлены. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - пояснили в ведомстве. Напомним, о смертельном ДТП сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на своей странице в Facebook. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  