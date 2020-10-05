В областном акимате состоялось рабочее совещание по вопросам мониторинга качества дорог. Аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что по городским улицам разъезжают тяжелые грузовые машины, которые в основном перевозят щебень, песок и другие строительные материалы. – Как это понимать? Разве может такая техника ездить по городским дорогам? Какая должна быть нагрузка на ось? Я знаю, каким компаниям принадлежат эти машины, все они загружены щебнем, ПГС и другими материалами. У них борта высокие, явно они весят немалое количество тонн, - отметил глава региона. Руководитель инспекции транспортного контроля по ЗКО Аблай Казбаев ответил, что нагрузка на ось не должна превышать 10 тонн. – Мы контролируем республиканские дороги, но в случае обращения смотрим и за городскими. В штате у нас работают 19 человек, большинство из них работают на круглосуточном посту по Самарской трассе, где осуществляются международные перевозки. Второй пост курирует Саратовское, Оренбургское, Актюбинское и Атырауское направления. Работы очень много, а людей не хватает, - ответил Аблай Казбаев. Гали Искалиев заявил, что ежегодно на ремонт и строительство дорог выделяются большие деньги, а подобные нарушители за один сезон могут разрушить новое дорожное полотно. - Кто должен к вам обращаться каждый день? Эти фотографии были сделаны всего за час. Машины принадлежат строительным компаниям, соответственно они перевозят строительные материалы. Груз весит около 20 тонн, сама техника - 40 тонн. Как вы вообще контролируете такие нарушения? Немалые средства выделяются на ремонт и строительство дорог. По проспекту Абая, напротив Ледового дворца, появились разрушения, а все из-за груженых машин. Если транспортной инспекции нужны обращения, то я поручу аппарату и они каждый день будут вам писать. Это ваша работа. Просто люди, наверное, думают, что нет смысла обращаться или уже не верят, что по их обращениям кто-то будет принимать меры. Какой толк от выделяемых денег, если грузовые машины за один сезон могут всю работу насмарку пустить? Поручаю вам усилить контроль не только за республиканскими дорогами, но и городскими, - заявил аким области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.