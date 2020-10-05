Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 25 сентября в СОШ №25. По словам мамы четвероклассника Маргариты Ситниковой, учитель вызвала ее сына к доске и из-за нерешенного примера два раза ударила ребенка по затылку. Случай подтверждают ученики класса. – Весь следующий урок мой сын плакал, а мне он ничего не сказал. У ребенка с детства такая проблема- стоит ему упасть или удариться, у него из носа идет кровь. И вот уже несколько дней у сына по ночам не останавливается кровотечение. Сначала я не предавала этому значения, думала мало ли что. А в понедельник сын и вовсе отказался идти в школу. На следующий день я уговорила его идти, а потом стала выяснять и узнала об этом инциденте. Сказать, что я была в шоке - ничего не сказать, - рассказала Маргарита Ситникова. По словам женщины, это не первый конфликт педагога с родителями. Однако администрация школы никак не могла повлиять на ситуацию, сославшись на то, что в школе имеется дефицит кадров и заменить учителя не представляется возможным. – Учителю остался год до пенсии. Я понимаю, что перед заслуженным отпуском они бывают раздраженные, не хочется ничего делать. Но это не повод распускать руки. Ситуацию надо решать как-то, сегодня один учитель так делает, завтра - другой. Мы, родители, никогда ей не грубили, всегда старались как-то деликатно разговаривать, мирно решать проблемы. Но с ее стороны всегда идет какой-то негатив. Вот сегодня (5 октября - прим. автора) ребенок снова не пошел в школу. Мне пришлось вести его в поликлинику, потому что кровотечение не останавливается. Позже пойду к директору школы и в городской отдел образования, - добавила Маргарита Ситникова. Директор СОШ №25 Батима Аскарова рассказала, что по обращению мамы ученика было проведено служебное расследование и факт рукоприкладства не подтвердился. – Маргарита Ситникова утверждает, что случай произошел 25 сентября, а в больницу они обратились сегодня. У ребенка кровил нос, но такое бывает, когда сосуды слабые. Весь конфликт заключается в том, что в этом году у них поменялся классный руководитель. Прежний учитель переехала в Россию, вместо нее пришла Акзияш Кульбагаровна - педагог высшей категории с 30-летним стажем. По ее словам, ребенок гиперактивный, она несколько раз делала ему замечание. Но рукоприкладства не было, ученики также опровергают этот факт. По итогам разбирательств было принято решение перевести ребенка в параллельный класс, так как поменять учителя мы не можем. По всему городу чувствуется дефицит учителей начальных классов с русским языком обучения, - рассказала Батима Аскарова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.