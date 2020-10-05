Также президент поставил перед Гали Искалиевым ряд задач по развитию мясного животноводства, увеличению инвестиций в отрасли, не связанных с добычей нефти и газа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Токаев поручил акиму ЗКО решить проблему снижения уровня воды в реке Урал Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных проблемных вопросах области, таких как снижение уровня воды реки Урал, энергозависимость региона и состояние местных дорог. Глава государства поручил акиму Западно-Казахстанской области решить данные проблемы во взаимодействии с правительством. Президент поставил перед Гали Искалиевым ряд задач по развитию мясного животноводства и усилению научной составляющей этой сферы, увеличению инвестиций в отрасли, не связанные с добычей нефти и газа, диверсификации промышленности и наращиванию производства обрабатывающего сектора. Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить вовлечение безработных и самозанятых граждан в экономическую деятельность, а также окончательно снять с повестки вопрос с трехсменными и аварийными школами в регионе. Напомним, 15 августа в ЗКО приезжала Жайык-Каспийская бассейновая инспекция Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Инспекция ознакомилась с водными вопросами области, в частности, с состоянием Малого Узеня, Большого Узеня, реки Урал, реконструкцией водохранилищ и реализацией новых проектов.Тогда руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Галидулла Азидулин сообщил, что обмеление Урала будет продолжаться до 2023 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.