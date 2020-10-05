Иллюстративное фото из архив а"МГ" Как рассказал руководитель департамента пограничной службы КНБ РК по ЗКО Бауыржан Рысбеков, в среднем за сентябрь через пункты пропуска прошли около 80 тысяч человек и 55 тысяч единиц транспортных средств. – На территории нашей области расположены девять пунктов пропуска, среди них один авиационный, два железнодорожных и шесть автомобильных пунктов пропуска. Все они граничат с областями РФ, в которых на сегодняшний день идет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. В среднем за сентябрь через пункты пропуска прошли 80 тысяч человек, 55 тысяч транспортных средств. Основной поток проходит через пункт пропуска "Сырым". Все мероприятия, предписанные главным санитарным врачом, соблюдаются в строгом порядке, это и масочный режим, и социальная дистанция. Но все же угроза ввоза инфекции сохраняется. Основными носителями инфекции являются водители грузовых транспортных средств, которые едут транзитом из Европы через Казахстан, через РФ. Кроме этого, наши граждане, выезжающие на лечение, тоже могут быть переносчиками инфекции, - рассказал Бауыржан Рысбеков. Выяснилось, что некоторые граждане Казахстана идут на ухищрения и чтобы пересечь границу, подделывают водительские удостоверения. На сегодняшний день пограничники выявили шесть фактов, эти люди были задержаны и переданы сотрудникам полиции. – На сегодняшний день идет небольшой спад грузовых транспортных средств, которые выезжают со стороны Китая, так как в течение недели государственная граница с КНР была закрыта. Прогнозируем ситуацию, что ближе к новому году будет увеличиваться грузопоток и пассажиропоток. Связано это с перевозкой товаров народного потребления к праздничным дням. Предлагаем восстановить процедуру сопровождения грузовых автомобилей и вывозить их за область для того, чтобы водители большегрузов не останавливались в городе, не заезжали в сервисы, магазины, - отметил Бауыржан Рысбеков. Стоит отметить, что ежедневно через пункт пропуска "Сырым" проходят около 2,5 тысяч человек, через пункт пропуска "Таскала" - 110 человек, а через Аксайский пункт в среднем проходят около 200 человек. Глава региона Гали Искалиев отметил, что все предпринимаемые государством меры не будут эффективными до тех пор, пока каждый человек не начнет нести ответственность за себя и своих близких. – Люди должны сознательно подходить к вопросу мер безопасности. Все, наверняка, помнят ситуацию, которая происходила летом. Ежедневно в нашу область заезжают около трех тысяч человек, и невозможно каждого контролировать. Они могут быть переносчиками инфекции, по дороге они заходят в кафе, в АЗС и магазины. Риск большой, и только сознательность самих граждан может сохранить их здоровье и жизнь. Не хотелось бы возвращаться к строгому карантину, так как строгие ограничительные меры могут нанести вред экономике, - отметил аким области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.