Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 октября, на заседании оперштаба аким ЗКО Гали Искалиев задал вопрос: когда дадут отопление в Уральске. Он отметил, что согласно данным РГП "Казгидромет", с завтрашнего дня ночами ожидается нулевая температура. - Есть ли возможность включить отопление раньше? - спросил Гали Искалиев. На что аким Уральска Абат Шыныбеков ответил, что по городу 93% многоквартирных домов готовы к подключению. - Кроме того, социальные объекты уже подключены. Для того чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, мы в ближайшее время подключим отопление в домах, - отметил он.