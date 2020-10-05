Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 октября, в областном акимате прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как рассказал главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, за прошедший месяц в регионе зарегистрировано 111 случаев заболевания COVID-19 и 20 случаев заболевания пневмонией. – Самое большое количество заражений зафиксировано среди людей старше 60 лет, таких случаев у нас 37. Кроме этого, в группе риска также находятся и медицинские работники, вахтовики, у которых чаще не наблюдаются клинические симптомы заболевания. Вместе с тем два учащихся школы тоже заболели COVID-19. В данном случае первым заболел глава семейства, который в последующем заразил двоих детей. В настоящее время все 28 детей, которые контактировали с заболевшими, сдали ПЦР-тесты, результаты у всех отрицательные. В школе проведены все дезинфицикционные мероприятия, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Выяснилось, что в сентябре в области выявлено четыре завозных случая, в двух случаях болезнь была завезена из Оренбурга, еще в двух случаях - из Самары. – В четырех приграничных районах РФ с нашей областью регистрируется большое количество заболеваний. В Саратовской области за сутки зарегистрировано 128 случаев, в Волгоградской области - 129 случаев, в Оренбургской области - 115, а в Самарской области выявлено 114 фактов. Эпидситуация по приграничным районам нехорошая, поэтому согласно постановлению главного санитарного врача РК введены ограничения на границах, - отметил Мухамгали Арыспаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.