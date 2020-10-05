Ключи от нового жилья были вручены во время празднования Дня города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

⠀ Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, счастливые новоселы заселились в 240 новых квартирах, находящихся в микрорайоне Нурсая, и в более 70 квартирах микрорайона Береке. Большинство горожан, получивших квартиры в микрорайоне Нурсая - жители аварийных общежитий. ⠀ – Наша семья состоит из трех человек. Жили мы в одной крохотной комнате. Без горячей воды, с общим туалетом. С 2014 года жилье признано аварийным. Последние 5-6 лет мы стучались в двери областного и городского акиматов. Я благодарна руководителю области и акиму города. Кайрат Оразбаев со дня своего назначения держал под личным контролем наш вопрос. Он даже распорядился установить у нас оборудование для подогрева воды. Сегодня идёт работа по оформлению документов и квартиры будут в нашей собственности. Моей радости нет предела, - говорит счастливая обладательница новой квартиры Танзиля Галижева.

В микрорайон Береке заселились многодетные и малообеспеченные семьи, а также люди с ограниченными возможностями.

Аким области Махамбет Досмухамбетов в ходе мероприятия, посвящённого Дню города отметил, что в преддверии юбилейной даты сотни земляков стали новоселами.

– Сегодня сбылась мечта жителей аварийных домов и общежитий. На этом работа по обеспечению нуждающихся в жилье атыраусцев не заканчивается, она будет продолжена и дальше, - сказал глава региона.

