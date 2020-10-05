С помощью резиновой дубинки каждый желающий мог ударить "взяточника", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцам дали "избить" коррупционера (видео) Необычная акция проходила на улице Д.Нурпеисовой, напротив ТРЦ "Атриум". Импровизированный коррупционер в жуткой маске гулял по арбату с надписью "Я - коррупционер", а каждый желающий мог подойти и ударить его резиновой дубинкой. В руках "взяточника" красовалась рамка, в ней вместо семейной фотографии были деньги. Это означает, что коррупционер променял будущее своей семьи на купюры. По словам первого заместителя руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулета Самета, в акции может принять участие любой желающий. – Цель мероприятия - привлечение внимания общества к проблемам коррупции. Мы надели на "коррупционера" устрашающую маску, которая должна повлечь отвращение к этому человеку. Предоставляем возможность каждому прохожему демонстративно нанести удар по "взяточнику", - рассказал Нурдаулет Самет. К слову, жители города активно приняли участие в мероприятии. Желающих нанести удар по "чиновнику" оказалось немало. – Коррупция сопровождает нас постоянно, начиная с детского сада и школы. Тендеры разыгрываются между "своими", страдают простые люди. Везде есть свои "решалы": в отделе образования, в ЦОНах, в полиции. На письма везде отвечают отписками. Надеюсь, с появлением антикоррупционной службы в нашем обществе все изменится, они дадут понять, что времена изменились. Все хотели, что город и область возглавляли выходцы из ЗКО, их назначили, но все портят чиновники на местах, которые берут взятки, делают свои делишки, а руководству области докладывают, что все идеально. А простым гражданам приходится за все бороться, писать жалобы и выживать. От населения тоже многое зависит, люди не должны мириться с коррупцией. Вот у меня целая кипа жалоб, я пишу везде, жалуюсь, - рассказал житель города Адильбек. Стоит отметить, что с начала года в ЗКО были осуждены 29 человек по факту взяточничества, хищения и мошенничества. – Зарегистрировано около 120 преступлений. Наибольшее количество уголовных дел выявлено в правоохранительных органах, - резюмировал Нурдаулет Самет. Wh2tl9ALuIY Уральцам дали "избить" коррупционера (видео) Уральцам дали "избить" коррупционера (видео) Уральцам дали "избить" коррупционера (видео) Уральцам дали "избить" коррупционера (видео) Уральцам дали "избить" коррупционера (видео) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА