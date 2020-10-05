Необычная акция проходила на улице Д.Нурпеисовой, напротив ТРЦ "Атриум". Импровизированный коррупционер в жуткой маске гулял по арбату с надписью "Я - коррупционер", а каждый желающий мог подойти и ударить его резиновой дубинкой. В руках "взяточника" красовалась рамка, в ней вместо семейной фотографии были деньги. Это означает, что коррупционер променял будущее своей семьи на купюры. По словам первого заместителя руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулета Самета, в акции может принять участие любой желающий. – Цель мероприятия - привлечение внимания общества к проблемам коррупции. Мы надели на "коррупционера" устрашающую маску, которая должна повлечь отвращение к этому человеку. Предоставляем возможность каждому прохожему демонстративно нанести удар по "взяточнику", - рассказал Нурдаулет Самет. К слову, жители города активно приняли участие в мероприятии. Желающих нанести удар по "чиновнику" оказалось немало. – Коррупция сопровождает нас постоянно, начиная с детского сада и школы. Тендеры разыгрываются между "своими", страдают простые люди. Везде есть свои "решалы": в отделе образования, в ЦОНах, в полиции. На письма везде отвечают отписками. Надеюсь, с появлением антикоррупционной службы в нашем обществе все изменится, они дадут понять, что времена изменились. Все хотели, что город и область возглавляли выходцы из ЗКО, их назначили, но все портят чиновники на местах, которые берут взятки, делают свои делишки, а руководству области докладывают, что все идеально. А простым гражданам приходится за все бороться, писать жалобы и выживать. От населения тоже многое зависит, люди не должны мириться с коррупцией. Вот у меня целая кипа жалоб, я пишу везде, жалуюсь, - рассказал житель города Адильбек. Стоит отметить, что с начала года в ЗКО были осуждены 29 человек по факту взяточничества, хищения и мошенничества. – Зарегистрировано около 120 преступлений. Наибольшее количество уголовных дел выявлено в правоохранительных органах, - резюмировал Нурдаулет Самет. Wh2tl9ALuIYМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.