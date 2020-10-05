В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 5 октября в 00.10 им поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Уральск-Саратов, в районе п. Переметное. - На трассе Уральск-Саратов произошло столкновение автомашины Honda Odyssey и Volvo-440. В результате чего из автомашины Volvo-440 были извлечены тела двух людей, которые были зажаты в машине. Тела погибших передали БСМП. На месте происшествия работали 1 единица техники и 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что в скорую помощь вызов поступил в 00.01. - В 00.12 скорая помощь была на месте. Врачи констатировали смерть двоих людей до приезда скорой. 29-летний пострадавший доставлен в Центральную больницу района Байтерек. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом 5 пальца левой стопы, ушиб мягких тканей грудной клетки, брюшной полости, ссадина бедра с обеих сторон, - пояснили в пресс-службе облздрава. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст 345 ч. 1 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.