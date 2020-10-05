Иллюстративное фото из архив а"МГ" Как сообщили в пресс-службе Комитета финансового мониторинга Министерства финансов, 26 сентября во время оперативно-розыскных мероприятий в VIP-зале кафе "Бомонд" было обнаружено подпольное казино. – 26 сентября по результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий департамента экономических расследований по Атырауской области КФМ с привлечением отряда спецназначения "Беркут" пресечена деятельность подпольного казино, расположенного в VIP-зале кафе "Бомонд". Организаторы на постоянной основе в нарушение режима карантина в период пандемии осуществляли незаконный игорный бизнес в виде подпольного казино, вовлекая для этих целей игроков, - сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты орудия преступления - это специальное полотно, игральные карты, фишки для игры в покер "Техас Холдем", подставки для фишек и другое. Игральные фишки приобретались путем перевода денежных средств на карточки Kaspi Gold, принадлежащие организаторам подпольного казино. По данному факту начато досудебное расследование по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса". Проводятся следственные мероприятия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.