Погода в Уральске 25 ноября: без осадков и с умеренным ветром

25 ноября в Уральске ожидается прохладная погода с переменной облачностью. Днем — +6…+8, ночью — +3…+5. Ветер слабый, осадков не ожидается, сообщают синоптики WorldWeatner.

Атырау. Днём — около +12…+14 °C, ночью — +5…+7 °C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный до 6 м\с.

Актау. Днём сохраняется тепло до +17 °C, ночью — +7…+9 °C. Ветер северо-западный до 10 м/с. Осадков также не ожидается.

Актобе. Днём температура — +9…+11 °C, ночью — +1…-2 °C. Сохраняется облачная погода, ветер юго-восточный до 6 м\с.

Жителям рекомендуется учитывать разницу между дневной и ночной температурой и одеваться соответственно.