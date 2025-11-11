Завтра 12 ноября ожидается прохладная осенняя погода без существенных осадков.
- Уральск. Днём около +4 °C, ночью до −2 °C. Облачно, преимущественно без осадков, слабый восточный ветер.
- Атырау. Ночью и утром возможен туман и гололедица. Днём температура составит +10…+12 °C, ветер юго-восточный, местами порывистый.
- Актау. Переменная облачность, без осадков. Днём ожидается +6…+8 °C, ветер умеренный, юго-западный.
- Актобе. Преимущественно облачно, без осадков. Температура днём +5…+7 °C, ночью возможны слабые заморозки.
По информации синоптиков, осадки не прогнозируются, погода сохранит осенний характер с умеренными температурами и ветром.