Завтра 12 ноября ожидается прохладная осенняя погода без существенных осадков.

  • Уральск. Днём около +4 °C, ночью до −2 °C. Облачно, преимущественно без осадков, слабый восточный ветер.
  • Атырау. Ночью и утром возможен туман и гололедица. Днём температура составит +10…+12 °C, ветер юго-восточный, местами порывистый.
  • Актау. Переменная облачность, без осадков. Днём ожидается +6…+8 °C, ветер умеренный, юго-западный.
  • Актобе. Преимущественно облачно, без осадков. Температура днём +5…+7 °C, ночью возможны слабые заморозки.

По информации синоптиков, осадки не прогнозируются, погода сохранит осенний характер с умеренными температурами и ветром.