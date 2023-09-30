  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет солнечно. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау — солнечно. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.