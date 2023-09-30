Видеообращение жительницы Алматы опубликовали в Telegram-канале Qumash.
— 12 сентября сын вышел из школы с порванными штанами. На следующий день, когда я решила их зашить, увидела, что у него надеты трусики на изнанку, на которых виднелись белесые выделения, — плача, рассказывает женщина.
При осмотре ребёнка она поняла, что он подвергался насилию и вызвала полицию. Мальчик прошёл судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас с ним работают психологи. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что ведут расследование по статье 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера». Стоит отметить, что после появления видео на странице школы в приложении 2GIS появилось более 20 негативных комментариев. Пользователи понижают оценку заведению, некоторые требуют провести проверку. Сколько детей подвергается буллингу в Казахстане