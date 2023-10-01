29 сентября на пульт 102 сообщение о том, что в чайхане в районе Центрального рынка нашли новорождённого ребёнка. Выяснилось, что женщина оставила работнику чайханы новорождённую девочку. Она попросила присмотреть за ребёнком несколько минут, пока сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, сотрудница кафе позвонила в полицию. Как сообщили в в Рolisia.kz, полицейские нашли и доставили в отдел полиции 31-летнюю женщину. Она проживает в Актобе на съемной квартире. Свой поступок она объяснила тем, что встретила знакомых, с которыми распивала спиртные напитки. На нее составили протокол по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Женщину поставили на профилактический учет.