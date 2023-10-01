Как сообщает atpress.kz, трагедия произошла 30 сентября.

— По информации из неофициальных источников, группа детей вместе с тренером частного спортивного клуба приехала из Атырау в Алматы для участия в международном турнире ARLAN GRIP KUZ OPEN (AIGA) по одному из видов спортивных единоборств – Грэпплинг AIGA. Утром тренер спортклуба "Байқоңыр" повёл на соревнования подростков 12-14 лет. В месте проживания атырауских спортсменов оставалась группа детей. Пятеро из них отпросились в магазин, среди них был шестилетний мальчик, с которым произошел несчастный случай, — пишет портал.