155 километров дорог в Уральске не имеют асфальтового покрытия, передаёт портал «Мой ГОРОД». Уральцы просят приехать президента, чтобы чиновники «проснулись» и отремонтировали дороги улица Шолохова На встрече аким Уральска Миржан Сатканов рассказал о состоянии городских дорог. По словам градоначальника, в Уральске 615 километров автомобильных дорог, половина из которых нуждается в ремонте, а 155 километров вообще не имеют асфальтного покрытия.
- Все жители улиц просят асфальт, а это огромные деньги. Мы ремонтируем основные улицы, но и они быстро приходят в плохое состояние из-за большой нагрузки, интенсивность движения на этих улицах высокая. Лично моё мнение, не нужно делать ямочный ремонт – нужно сразу делать средний ремонт дорог. И это своего рода колесо. Только мы отремонтируем одну дорогу, другая уже требует ремонта и так всё время. Я считаю, что нужно ежегодно проводить ремонт на основных дорогах, и строить (класть асфальт – прим. автора) на двух - трёх улицах в разных частях города. К примеру, сделаем Абулхаир хана, нужно отремонтировать Шолохова и тут же приступать к ремонту дороги по улице Сырыма Датова. Старый асфальт будем класть на те дороги, где покрытия вообще никогда не было. Проблема ещё в том, что республика не даёт нам денег на ремонт, нет такой программы. Из республиканского бюджета средства выделяются для проведения работ на дорогах республиканского и районного значения. Есть программы «Ауыл – Ел бесігі» и «Моногрод», а для нас программ нет, поэтому необходимо изыскивать средства из местного бюджета. Деньги государство выделяет только на реконструкцию дорог, - рассказал Миржан Сатканов.
Напомним, ЗКО занимает последние строки по республике по качеству дорог. В марте этого года заместитель акима Уральска сообщил, что по улице Шолохова уже закончена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение этой улицы с 18 до 24 метров. В проекте предусмотрены тротуары, дороги-спутники и освещение. Сумма проекта - 4,2 миллиарда тенге. Власти уже подали заявку в КПО б.в. для того, чтобы средства были выделены в рамках социальных обязательств компании. Проект рассчитан на два года. Дорожные работы приостановили в ЗКО из-за дефицита солярки Фото из архива "МГ"   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.