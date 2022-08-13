- В ходе обыска изъяты кусты растений, вещество растительного происхождения зелёного цвета со специфическим запахом, упаковки семян конопли, электронные весы, различные удобрения для выращивания растений, - рассказали в полиции.

Фото: ДП ЗКО В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 51-летний житель Уральска выделил потайное подвальное помещение в гараже для выращивания наркотический растений. К «бизнесу» он подошёл основательно: стены обшиты специальным материалом, освещение оборудовано светодиодными и тепловыми лампами, установлены вытяжные системы и увлажнитель воздуха.Ведётся досудебное расследование по статье 300 части 1 УК РК «Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».