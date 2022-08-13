Глубина ямы - три с половиной метра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Упавшего в яму коня вытащили спасатели Атырау Фото: ДЧС Атырауской области Вызов поступил спасателям днём 12 августа. Рядом с домом в микрорайоне Химпосёлок конь упал в глубокую яму с грязной водой.
- Прибыв на место происшествия, спасатели обвязали туловище лошади и с помощью специального снаряжения и техники благополучно вытащили животное из ямы в безопасное место, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Конь не пострадал, в ветеринарной помощи не нуждался. Спасатели просят жителей при сооружении бетонных ям плотно закрывать их крышками, ведь упасть в них могут не только животные, но и дети. Ранее спасатели помогли застрявшей в грязи корове.