Ограничения вводятся для проведения планового ремонта в котельных, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о временном отключении воды в ряде домов на территории Медеуского и Турксибского районов: с 22 по 26 августа:
  • Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова;
с 15 по 19 августа:
  • Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;
  • Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская.
с 15 августа по сентября:
  • речка Казачка – Кульджинский тракт;
  • микрорайон Атырау-1.
