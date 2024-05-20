Перед завершением учебного года в министерстве внутренних дел РК обратились к одиннадцатиклассникам и их родителям. Стражи порядка подчеркнули, что 25 мая по всей стране будут усилены меры общественного порядка и дорожной безопасности.

– Уважаемые родители и выпускники! 25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года. Во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности. По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции. Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий, - отметили в МВД РК.

В то же время практика последних лет показывает, что после завершения последних звонков в школах с разрешения родителей многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия.

– Нередки случаи управления несовершеннолетними транспортными средствами с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и городе Алматы. Кроме того, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и неотведенных для этого местах. В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях. Учитывая это, призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения, – отметил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

В случае выявления правонарушений казахстанцев попросили незамедлительно обращаться на 102, а при возникновении чрезвычайных ситуаций на номер 112.